Presidente Kast se sincera sobre salida de Steinert y Sedini: “No esperaba hacer este cambio de gabinete”

El mandatario agradeció el trabajo de ambas exministras y admitió que su salida “no era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”.

Este martes, el presidente José Antonio Kast oficializó la salida de Mara Sedini y Trinidad Steinert de los ministerios de Secretaría General de la Presidencia y Seguridad, respectivamente.

En ese aspecto, el mandatario confesó: “No esperaba hacer este cambio de gabinete, no era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno”.





¿Qué dijo el presidente Kast?

El jefe de Estado también aseguró que la exministra de Seguridad, dejó un sello y “devolvió algo que parecía perdido: la revalorización de la autoridad policial”.

Por su parte, reconoció que Sedini asumió “un ministerio difícil en estos meses. Te ha tocado ser el rostro de decisiones impopulares” y agradeció el trabajo de ambas.

Finalmente, el jefe de Estado señaló: “Les quiero decir a todos nuestros compatriotas que seguimos estando en estado de emergencia”.