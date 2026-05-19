Así fue el cambio de gabinete en gobierno de Kast: Oficializaron salidas de Steinert y Sedini

Durante la tarde de este martes, se anunció la salida de Trinidad Steinert y Mara Sedini del gobierno del presidente José Antonio Kast.

Este martes, el presidente José Antonio Kast confirmó la salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la vocera de Gobierno, Mara Sedini, del gabinete ministerial.

Esto, tras una serie de cuestionamientos a ambas por su gestión durante las últimas semanas, incluyendo la interpelación a Steinert para pedir explicaciones sobre el plan de seguridad del gobierno.

Estos son los ministros que reemplazarán a Mara Sedini y Trinidad Steinert

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumirá el cargo de Sedini en la Secretaría General de la Presidencia y tendrá un biministerio, quedándose al mando de su actual cartera.

Sin embargo, en el Ministerio de Seguridad, donde estaba al mando Trinidad Steinert, asumirá Martín Arrau, quien estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

Finalmente, Louis de Grange, actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, también asumirá un biministerio en su cartera actual y a ello se suma el Ministerio de Obras Públicas.

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