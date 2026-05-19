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Así fue el cambio de gabinete en gobierno de Kast: Oficializaron salidas de Steinert y Sedini

Durante la tarde de este martes, se anunció la salida de Trinidad Steinert y Mara Sedini del gobierno del presidente José Antonio Kast.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este martes, el presidente José Antonio Kast confirmó la salida de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la vocera de Gobierno, Mara Sedini, del gabinete ministerial.

Esto, tras una serie de cuestionamientos a ambas por su gestión durante las últimas semanas, incluyendo la interpelación a Steinert para pedir explicaciones sobre el plan de seguridad del gobierno.

Estos son los ministros que reemplazarán a Mara Sedini y Trinidad Steinert

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumirá el cargo de Sedini en la Secretaría General de la Presidencia y tendrá un biministerio, quedándose al mando de su actual cartera.

Sin embargo, en el Ministerio de Seguridad, donde estaba al mando Trinidad Steinert, asumirá Martín Arrau, quien estaba a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

Finalmente, Louis de Grange, actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, también asumirá un biministerio en su cartera actual y a ello se suma el Ministerio de Obras Públicas.

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