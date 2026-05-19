Captan a Mara Sedini dejando La Moneda por el casino: Exvocera no sería parte de cambio de gabinete

Esta noche se realizará el cambio de gabinete, y como es de costumbre, los ministros entrantes como salientes deberían estar presentes en la ceremonia.

La periodista de CHV Noticias, Daniela Thiers, reveló que la ahora exvocera de Gobierno, Mara Sedini, dejó el Palacio de La Moneda tras su salida del gabinete.

La exministra fue vista retirándose del edificio con todo su equipo de trabajo por el casino donde almuerzan los funcionarios.

Al atravesar el lugar, se llega al otro extremo del Palacio de La Moneda, específicamente al estacionamiento del lugar.





Esta noche se realizará el cambio de gabinete, y como es de costumbre, los ministros entrantes como salientes normalmente están presentes en la ceremonia.

Se desconoce si en esta ocasión se cumplirá el protocolo, o si la exvocera Mara Sedini junto a la exministra Trinidad Steinert se ausentarán tras dejar sus cargos.