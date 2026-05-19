Mensajes con Arturo Vidal y compromiso no cumplido: La cronología en el robo de los $50 millones

Según informó el abogado de la casa de cambios, el “Rey” tiene hasta este miércoles para restituir la totalidad del monto sustraído en enero desde el local.

Este martes, se conoció que Arturo Vidal pagó 35 millones de pesos de los $50 millones que sustrajo Ignacio Rodríguez Beltramín, hoy exjefe de la casa de cambios Money Global, y que según su declaración, el dinero se lo entregó al volante de Colo Colo.

Cabe señalar que el bicampeón de la Copa América con La Roja declaró ante la PDI este lunes en calidad de testigo por el millonario robo ocurrido en el mes de enero de este año.

Durante las últimas horas, Manuel Umaña, abogado de la casa de cambios, conversó con los medios y entregó nuevos detalles de la situación, donde el futbolista tiene hasta este miércoles para restituir el monto faltante ($15 millones).





Cronología del robo de los $50 millones con Arturo Vidal involucrado