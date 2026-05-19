Mensajes con Arturo Vidal y compromiso no cumplido: La cronología en el robo de los $50 millones
Según informó el abogado de la casa de cambios, el “Rey” tiene hasta este miércoles para restituir la totalidad del monto sustraído en enero desde el local.
Este martes, se conoció que Arturo Vidal pagó 35 millones de pesos de los $50 millones que sustrajo Ignacio Rodríguez Beltramín, hoy exjefe de la casa de cambios Money Global, y que según su declaración, el dinero se lo entregó al volante de Colo Colo.
Cabe señalar que el bicampeón de la Copa América con La Roja declaró ante la PDI este lunes en calidad de testigo por el millonario robo ocurrido en el mes de enero de este año.
Durante las últimas horas, Manuel Umaña, abogado de la casa de cambios, conversó con los medios y entregó nuevos detalles de la situación, donde el futbolista tiene hasta este miércoles para restituir el monto faltante ($15 millones).
Cronología del robo de los $50 millones con Arturo Vidal involucrado
- En enero de este año, Ignacio Rodríguez Beltramín, en ese momento jefe de la casa de cambios Money Global, roba $50 millones desde la caja fuerte.
- En su declaración ante la PDI, Rodríguez Beltramín afirmó que ese dinero se lo pasó a Arturo Vidal en su domicilio ubicado en Colina.
- Rodríguez Beltramín y Vidal son amigos desde hace más de 20 años, ya que se conocieron en las categorías inferiores de Colo Colo.
- La sustracción del dinero se hizo en tres operaciones diferentes: Una por 10 mil euros durante la primera semana, luego unos 16 mil dólares a la semana siguiente y finalmente $25 millones al finalizar el mes.
- El dueño de la empresa se habría percatado del ilícito recién a mediados de marzo y las sospechas recayeron en Rodríguez, el jefe de la sucursal en ese momento.
- A partir de ahí, el dueño de la casa de cambio entró en contacto con Vidal, según confirmó el abogado Umaña, donde el “Rey” se comprometió a devolver el dinero.
- Sin embargo, y como esto no ocurrió, el 11 de mayo la víctima interpuso una denuncia en la PDI por el millonario robo.
- El abogado indicó que hasta el momento Vidal ha restituido $35 millones y se comprometió a devolver el monto faltante, donde tiene plazo hasta este miércoles.
- “De cumplirse estas condiciones, se llegaría a un acuerdo reparatorio considerado en el articulo 241 del código procesal penal y no habría mas solicitudes por esta parte”, agregó Umaña.
- Por último, se confirmó que Rodríguez Beltramín fue finiquitado desde la casa de cambio.