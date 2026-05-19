“Hay que poner un stop”: Luis Mateucci lanzó potente reflexión y confirmó su diagnóstico tras hospitalización

El influencer aseguró que hay que “ver cómo seguir avanzando desde otra forma”.

Este martes, Luis Mateucci se sinceró en redes sociales y reveló nuevos detalles sobre su hospitalización en una clínica capitalina la semana pasada.

El influencer había entrado al recinto hospitalario tras un fuerte dolor en el pecho, por lo que hizo una sincera reflexión sobre lo sucedido.





¿Qué dijo Luis Mateucci?

“Estoy mejor, sigo descansando, sigo en reposo, ya con un poquito de hambre, por suerte estoy comiendo”, comenzó diciendo Mateucci en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, confirmó que el diagnóstico es “virósico (viral), fue estrés, fue un cúmulo de cosas las que me pasaron, pero bueno, ya estoy tratado, estoy en plena recuperación”.

“Cuando te pasan estas cosas, te replanteas un montón de cosas (…) Hay que poner un stop y ver cómo seguir avanzando desde otra forma”, reflexionó el chico reality.

La situación generó un revuelo en Luis, lo que lo llevó a admitir que “extraño a mi familia, extraño a mi gente que me conoce, que te apachucha, que te dé ese cariño”.

“Los amigos, obvio que te lo dan, porque tengo muchos amigos preocupados y que están al lado, pero no es como la familia”, se sinceró el chico reality.

Finalmente, Luis aseguró que “hay Mateucci para rato”.

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