¿Estudias medicina? Debuta podcast que busca ser una guía para elegir especialidades médicas

El programa es conducido por el Dr. Sebastián Valenzuela, médico urgenciólogo de la PUC, quien recibe profesionales de distintas áreas para compartir sus experiencias.

El primer podcast chileno enfocado en conocer en profundidad las distintas especialidades médicas, fue lanzado hace tres semanas por Eunacom, la plataforma líder en preparación para el examen Eunacom en Chile.

“El Especialista” es conducido por el Dr. Sebastián Valenzuela, médico urgenciólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). El experto modera el programa que recibe invitados de diversas áreas.

Con el objetivo de ayudar en la toma de una de las decisiones más determinantes en la vida de un médico, nace este podcast cuyos episodios cuentan con una duración de entre 35 y 40 minutos.





Miles de profesionales escogen su especialidad “basándose en percepciones parciales, experiencias puntuales del interno o conversaciones informales con colegas”, planteó Eunacom.

Por su parte, el programa “ofrece una conversación cercana y honesta con un especialista que comparte su experiencia real”.

Sus auditores podrán escuchar en él, sobre las motivaciones para escoger las distintas áreas, cómo es el proceso de postulación y la posterior formación, en qué consiste el día a día clínico, entre otros temas.

Toda la información necesaria para inclinarse por una especialidad médica u otra ya está disponible en plataformas digitales como Youtube.