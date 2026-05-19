El nuevo hallazgo podría ser clave en desaparición de la concejala en Villa Alegre

La PDI encontró el parachoques de un auto y las diligencias se concentran en el camino a La Balsa, cerca del acceso al río Loncomilla, en el Maule Sur, provincia de Linares

Este martes, la Policía de Investigaciones halló un nuevo sitio de interés en la búsqueda de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, quien permanece desaparecida desde hace casi un año en la región del Maule.

Resulta que la PDI encontró el parachoques de un auto y las diligencias se concentran en el camino a La Balsa, cerca del acceso al río Loncomilla, en el Maule Sur, provincia de Linares, informó Radio Bío Bío.





El mencionado sitio indicó que este hallazgo de parte de la estructura podría coincidir con el vehículo en el que se movilizaba la autoridad desaparecida.

Además, se agregó que por instrucción de la Fiscalía Regional del Maule, detectives de la PDI restringieron el acceso al sector, mientras se siguen realizando pericias.

Por último, se informó que las autoridades no han confirmado oficialmente que las piezas encontradas pertenezcan al vehículo de la concejala.