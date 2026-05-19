Vuelco en el caso: Revelan documento clave del pago de Arturo Vidal en causa por robo de $50 millones

Un trabajador de la casa de cambio aseguró que sustrajo el dinero, presuntamente a solicitud del propio deportista, y que fueron entregados en el domicilio del deportista. CHV Noticias accedió a un comprobante que muestra que el volante devolvió $35 millones.

En las últimas horas el caso por un robo de $50 millones en una casa de cambio que involucró a Arturo Vidal sufrió un importante giro.

El futbolista de Colo Colo se vio envuelto en medio de una denuncia de apropiación indebida y tuvo que declarar ante la PDI, luego de que su nombre apareciera en el testimonio de un trabajador de una casa de cambio acusado de sustraer millonarios montos.

Luego de que se conocieran los detalles, se expuso un documento en que se evidencia que Arturo Vidal regresó parte del dinero que se sustrajo del local.





Se trata de un vale comprobante con fecha del lunes 18 de mayo con un depósito de 35 millones de pesos a nombre del jugador.

Comprobante del dinero devuelto por Arturo Vidal

Trabajador apuntó a petición de Vidal

Ignacio Rodríguez, jefe de local de la sucursal la casa de cambio Money Global, realizó una declaración en la que explicó cómo hizo para retirar los montos de dinero en forma reiterada, asegurando que fue un pedido personal de Arturo Vidal.

“En calidad de jefe de local, durante el mes de enero 2026, en la primera semana, le entregué a don Arturo Erasmo Vidal Pardo la suma de 10 millones de pesos en su equivalente en euros”.

A eso se le suman otros 15 millones de pesos en su equivalente en dólares americanos y otros 25 millones de pesos chilenos, sumando un total de 50 millones de pesos.

“En cada una de las veces, la entrega del dinero la realicé en su domicilio particular ubicado en la comuna de Colina”, agregó el trabajador.