VIDEO | Captan traslado en helicóptero de Jorge Huenchullán tras operativo en Temucuicui

En los registros, que comenzaron a circular durante la jornada, se observa parte del despliegue aéreo utilizado para sacar al dirigente mapuche y a su pareja, Carolina Padilla Manquel, desde el interior de la comunidad hasta la ciudad de Victoria.

Nuevos registros audiovisuales dieron cuenta del amplio operativo policial realizado durante la madrugada de este martes en Temucuicui, en la comuna de Ercilla, procedimiento que terminó con la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul y su posterior extracción en helicóptero desde la zona.

En los videos, que comenzaron a circular durante la jornada, se observa parte del despliegue aéreo utilizado para sacar al dirigente mapuche y a su pareja, Carolina Padilla Manquel , desde el interior de la comunidad hasta la ciudad de Victoria.

El operativo fue liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) y contó con apoyo de Carabineros y personal del Ejército, en una acción denominada Operación Tridente.

Huenchullán mantenía dos órdenes de detención vigentes emanadas desde el Juzgado de Garantía de Victoria:

Una por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y municiones

Otra causa pendiente por usurpación no violenta





Mensaje de ministra Steinert tras operativo

Tras conocerse el resultado del procedimiento, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, reaccionó a través de su cuenta de X destacando el operativo realizado en la Macrozona Sur.

“En una operación coordinada, nuevamente se ingresó a Temucuicui, donde fueron detenidas dos personas con órdenes pendientes. Gran labor de la PDI, Carabineros, el Ejército y Ministerio Público. Recuperando el control del territorio”, escribió la secretaria de Estado.

El operativo se desarrolló cerca de las 02:00 horas y, de acuerdo con los antecedentes preliminares, durante el ingreso policial se escucharon disparos en distintos puntos del sector, aunque no se reportaron funcionarios heridos.