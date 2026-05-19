Mamá relató cómo se enteró del fatal accidente de su hija en edificio de Las Condes: “Era la hora de que volviera…”

Gloria Ortiz entregó unas declaraciones donde, entre otras cosas, relató los momentos previos a la llamada que recibió de Carabineros donde le informaron sobre la caída.

Gloria Ortiz, mamá de Isidora, la niña que falleció tras caer de un piso 11, relató cómo se enteró del fatal accidente ocurrido en el edificio del progenitor, ubicado en la comuna de Las Condes.

“Era la hora de que ella volviera a la casa y recibo una llamada de Carabineros donde me informan que la Isidora había tenido un accidente en la casa del papá”, declaró.





“Él pudo haber prevenido este accidente o esta situación. Si él hubiese cumplido con las medidas de protección que correspondían y que estaban establecidas

Además, señaló que “entregué toda la información que tenía disponible para que este proceso se realice de la forma más transparente posible y se haga justicia por la vida de la Isi“.