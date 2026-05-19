Desde la municipalidad de Machalí decretron duelo comunal por el fallecimiento de Kevin Jeldres Acuña, quien era líder y vocalista de la banda Kevin y sus Lumaquitos.

Una inesperada muerte sacudió al mundo de la cumbia y música ranchera tras el fallecimiento de Kevin Jeldres Acuña, líder de la banda Kevin y sus Lumaquitos.

La noticia fue confirmada en las redes sociales de la municipalidad de Machalí, región de O’Higgins, desde donde era oriundo el artista.

“Con profundo dolor nos enteramos esta mañana del fallecimiento de Kevin Jeldres Acuña. Quién fuera un destacadísimo artista machalino“, lamentaron en la publicación.





Duelo comunal por muerte de querido cantante

Según detallaron, durante los últimos días el cantante presentó problemas de salud y complicaciones que terminaron en su repentina muerte.

“La municipalidad de Machalí, el alcalde Juan Carlos Abud y el Concejo Municipal expresan su profunda consternación por los hechos ante la partida de un joven que siempre vinculado a los espacios artísticos que contagiaba alegría con su música y baile. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Kevin”, expresaron.

Asimismo, decretaron dos días de duelo comunal para honrar la memoria del vocalista de la agrupación.

El querido integrante de Kevin y sus Lumaquitos será despedido en el Centro Cultural Germán Ruz Baeza, de la comuna de Machalí.