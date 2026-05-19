Megacorte de agua de 36 horas en la región Metropolitana: Las 8 comunas afectadas y los puntos de abastecimiento

Debido a la renovación de uno de los principales acueductos de la zona sur, el servicio de agua será interrumpido entre el viernes 22 y el domingo 24 de mayo.

Aguas Andinas anunció un megacorte de agua que afectará a ocho comunas del sector sur de la región Metropolitana durante 36 horas.

La interrupción del servicio está programada para este fin de semana y se extenderá entre las 20:00 horas del viernes 22 de mayo hasta las 08:00 horas del domingo 24 de mayo.

Según informó la compañía, el corte de agua se debe a la renovación de uno de los principales acueductos de la región, un trabajo que es clave para fortalecer la infraestructura.





Desde Aguas Andinas informaron que habrá varios puntos de abastecimientos en las comunas afectadas, pero de igual manera hicieron un llamado a junta agua para necesidades básicas y consultar por la autonomía del estanque en caso de vivir en edificios.

Las comunas afectadas por el megacorte de agua

Las ocho comunas de la región Metropolitana que se verán afectadas por el megacorte de agua son:

El Bosque

La Cisterna

La Florida

La Granja

La Pintana

San Bernardo

San Miguel

San Ramón

Revisa aquí los puntos de abastecimiento

Todas las comunas que vean afectado el servicio tendrán puntos de abastecimiento que funcionarán durante el fin de semana.

El Bosque

Temuco N° 810.

Jorge Teillier N° 924.

Vecinal Oriente N° 13340.

Juan Solar Parra N° 1228.

Baquedano N° 9664.

Agustín Calderón Rojas N° 11563.

Portales N° 1095.

Las Perlas N° 11270.

Las Esquilas N° 1430.

Juan Sebastián Bach N° 12015.

Las Pataguas N° 11882.

Llancahue esquina Indio Jerónimo.

Navarino N° 896.

Madrid N° 670.

Cacique Uno Pillán N° 10201.

Las Parcelas N° 1897.

General Carvajal N° 12054.

María Luisa Bombal N° 13149.

Av. Central N° 35.

Capricornio N° 9703.

Universo N° 10190.

Santa Elena N° 956.

La Cisterna

Fernández Albano esquina Gran Avenida.

Sergio Ceppi esquina Colón.

Iquique esquina Fuenzalida Urrejola.

Alcalde Barrera esquina Inés Rivas.

Julio Covarrubias esquina Vicuña Mackenna.

Inés Rivas esquina Rosario de Santa Fe.

Santa Anselma N° 377.

Pedro Aguirre Cerda esquina Gran Avenida.

Isabel la Católica esquina Chile España (Plaza Cervantes).

Ignacio Echeverría esquina Paraguay.

La Florida

Trinidad esquina Calle Uno.

San José de la Estrella esquina Sta. Raquel.

San José de la Estrella esquina Punta Arenas.

Rafael Matus esquina Sta. Raquel.

María Elena esquina Santa Raquel.

Bahía Catalina esquina María Elena.

Julio César N° 1095.

La Granja

Cardenal Raúl Silva Henríquez esquina Las Uvas y El Viento.

Vicuña esquina Pedro Lira.

San José de la Estrella esquina Vicuña.

Canto General esquina Sofía Eastman de Hunneus.

Parinacota esquina Socoroma.

Cristóbal Colón esquina Leif Ericson.

Las Uvas y el Viento esquina Av. El Parque.

Alfredo Valenzuela esquina Mauricio Rugendas.

Los Lirios esquina San José de la Estrella.

La Pintana

Gabriela Figueroa esquina Observatorio.

Joaquín Edwards Bello esquina Pedro Hunneus.

Pío X N° 10739.

La Serna esquina General Arriagada.

San Bernardo

Salvador Allende esquina Luis Emilio Recabarren.

18 de Abril esquina Pje. Poeta Pablo Neruda.

Socompa esquina Torompuri.

Santa Carolina esquina Santa Mercedes.

Santa Marta esquina Archipiélago Juan Fernández.

Incahuasi esquina San David.

Sta. Mercedes esquina Ojos del Salado.

Bombero Víctor Silva esquina Balmaceda.

Santa Mercedes esquina Bombero Benjamín Lazo.

San Miguel

Sebastopol esquina Macaroff.

Tannenbaum esquina León de La Barra.

Moscú esquina Santa Fe.

San Ramón