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Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia prolongados cortes de agua en comunas de Santiago

La empresa Aguas Andinas anunció que las interrupciones se deben a trabajos programados.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago. 

De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 15 horas. 

La empresa indicó que las comunas afectadas son: Pudahuel, Quinta Normal, Ñuñoa, Macul, Peñalolén y Puente Alto.

Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM

  • Pudahuel: Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo hasta las 01:00 del miércoles 13.
  • Quinta Normal: Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo hasta las 06:00 del miércoles 13.
  • Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo hasta las 01:00 del miércoles 13.
  • Macul: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 12 de mayo.
  • Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 12 de mayo.
  • Puente Alto: Desde las 15:00 horas de este martes 12 de mayo hasta las 03:00 del miércoles 13.
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