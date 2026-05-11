Por hasta 15 horas: Aguas Andinas anuncia prolongados cortes de agua en comunas de Santiago
La empresa Aguas Andinas anunció que las interrupciones se deben a trabajos programados.
Aguas Andinas, empresa encargada de la distribución de suministro de agua en la región Metropolitana, informó sobre los próximos cortes de agua que afectarán a zonas de Santiago.
De acuerdo a lo señalado por la compañía a través de su plataforma, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados y donde en un caso se extenderá por hasta 15 horas.
La empresa indicó que las comunas afectadas son: Pudahuel, Quinta Normal, Ñuñoa, Macul, Peñalolén y Puente Alto.
Revisa las zonas afectadas por corte de agua en la RM
- Pudahuel: Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo hasta las 01:00 del miércoles 13.
- Quinta Normal: Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo hasta las 06:00 del miércoles 13.
- Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del martes 12 de mayo hasta las 01:00 del miércoles 13.
- Macul: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 12 de mayo.
- Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del martes 12 de mayo.
- Puente Alto: Desde las 15:00 horas de este martes 12 de mayo hasta las 03:00 del miércoles 13.