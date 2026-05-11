Festival reúne a Marc Anthony, Carlos Vives y Juanes en Chile: Revisa artistas, fecha y venta de entradas

El evento que celebra la música latina aterriza en Santiago muy pronto. Conoce todos los detalles a continuación.

Un nuevo punto de encuentro de la música y la cultura latinoamericana llega a Chile. Es nada más y nada menos que el festival Bamba, un evento impulsado por el cantante colombiano Juanes.

El recinto que recibirá a las grandes estrellas confirmadas en el lineup será el Parque O’Higgins, lugar donde se realizan distintos festivales como Lollapalooza y Ruidosa Fest.

El próximo sábado 24 y domingo 25 de octubre debutará esta experiencia que reunirá a más de veinte artistas latinos, chilenos e internacionales.

Artistas confirmados del Festival Bamba

El lineup fue revelado este lunes y quienes lo encabezan son leyendas de la música latina: Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives.

A continuación, la lista completa de los artistas que estarán presentes en el festival:

Marc Anthony

Juanes

Fito Páez

Carlos Vives

Bomba Estéreo

Los Vásquez

Orishas

Conociendo Rusia

Elena Rose

Ráfaga

Álvaro Henríquez & Pettinellis

Jovanotti

Amigo de Artistas

Los Pericos

Paloma Morphy

Coti

Catalina y Las Bordonas de Oro

Gale

Ile

Cantamarta

Seamoon

Aura Bae

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Precios y venta de entradas del Festival Bamba

Las entradas del festival se podrán adquirir en el sitio web de Ticketmaster en tres oportunidades.

Primero, el lunes 18 de mayo a las 12:00 en una preventa exclusiva de Banco de Chile con 20% de descuento pagando con sus tarjetas.

También, el martes 19 de mayo a las 12:00 se venderá un stock de entradas con 20% de descuento con la app Cenco Malls.





Y en paralelo, el mismo día y hora, estará activa la venta general.

Hasta el momento se desconocen los precios, sin embargo está confirmado que se venderán pases para ambos días de festival.

Además, habrán pases diarios, arriendo de casilleros y reserva de estacionamientos.

Mapa de festival Bamba en Parque O’Higgins

La organización del festival compartió un adelanto de cómo se verá el Parque O’Higgins los próximos 24 y 25 de octubre.

El mapa del festival Bamba revela que habrá dos escenarios, cocinerías, espacios para descansar, una terraza y un club con música.