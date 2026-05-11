11/ 05/ 2026 22:36

Con las visitas de su abogado, padre y Cathy Barriga: Así son los primeros días de Joaquín Lavín León en Capitán Yáber

El exalcalde y candidato presidencial Joaquín Lavín acudió hoy al anexo penitenciario Capitán Yáber, donde su hijo Joaquín Lavín León cumple prisión preventiva desde el viernes 8 de mayo. El exdiputado fue formalizado por delitos de corrupción. Lavín insistió en la inocencia de su hijo y de su nuera Cathy Barriga, y descartó que existan antecedentes que lo vinculen a él en esta misma causa.