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Con las visitas de su abogado, padre y Cathy Barriga: Así son los primeros días de Joaquín Lavín León en Capitán Yáber

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

El exalcalde y candidato presidencial Joaquín Lavín acudió hoy al anexo penitenciario Capitán Yáber, donde su hijo Joaquín Lavín León cumple prisión preventiva desde el viernes 8 de mayo. El exdiputado fue formalizado por delitos de corrupción. Lavín insistió en la inocencia de su hijo y de su nuera Cathy Barriga, y descartó que existan antecedentes que lo vinculen a él en esta misma causa.

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