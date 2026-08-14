La “petición” de Mauricio Isla a Alexis Sánchez tras su arribo a la MLS: “Que me lleve”

Mientras sigue disfrutando de su tiempo libre, el Huaso aprovechó un comentario de un seguidor para dejarle un recado a Maravilla.

Mauricio Isla no quedó indiferente al nuevo movimiento de Alexis Sánchez, quien dio un giro en su carrera al ser presentado en el CF Montreal.

Maravilla aceptó el desafío de jugar en la MLS a sus 37 años, dejando atrás 18 temporadas repletas de éxitos en el fútbol europeo.

La decisión del tocopillano generó varias reacciones, entre las que está la del Huaso que le dejó un “recado” al contestarle a un seguidor.





Mauricio Isla bromea con nuevo club de Alexis Sánchez

Todo se dio luego de una foto publicada por el propio lateral derecho disfrutando de la playa, donde un usuario comentó: “Huasito querido, a Canadá los pasajes. El último baile con Alexis Sánchez”.

El bicampeón de América no lo dejó pasar y lanzó en tono de broma: “Que me lleve el niño, jaja”.

Pese al deseo de los hinchas, Isla ha reiterado estas semanas que ve complejo tener un “último baile” en el profesionalismo tras estar sin club todo este 2026.

De hecho, el defensor ha disfrutado de su tiempo libre junto a su pareja, Emily Matute, y hasta se ha reído por los comentarios de su estado físico.

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