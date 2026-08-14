“Era otro”: Mauricio Pinilla defiende a Marcelo Díaz y descarta que haya filtrado información de La Roja

El ex delantero se refirió al antiguo rumor sobre el volante, quien confirmó su retiro del fútbol una vez terminada la temporada 2026.

El anuncio del retiro de Marcelo Díaz reabrió una vieja historia en la Selección Chilena, la que tuvo que ver con su ausencia desde el 2017 en la que se rumoreó con supuestas filtraciones.

Carepato fue uno de los apuntados por presuntamente divulgar información de la interna de La Roja, algo que fue desmentido por Mauricio Pinilla.

El ex delantero, que compartió por años con el volante en el combinado nacional, aseguró que hay una falsa acusación hacia su ex compañero.





¿Qué dijo Mauricio Pinilla de Marcelo Díaz?

Mientras se analizaba la exitosa carrera del mediocampista en ESPN, Pinigol acabó con el mito con una tajante afirmación.

“Lo voy a decir. De toda la historia que hay con Marcelo Díaz.Él no es el sapo, porque siempre se le trató del sapo de la Selección, pero él no era el sapo”.

El otrora goleador no se quedó ahí y remarcó: “Era otro. Aprovecho de aclararlo, porque Marcelo es un buen tipo”.

A lo largo de su carrera, Díaz disputó 62 partidos con La Roja en los que convirtió un gol y ganó las Copas América del 2015 y 2016.

Su abrupta salida se dio el 2017 tras la derrota de Chile ante Bolivia en La Paz por las Eliminatorias a Rusia 2018, reapareciendo recién el 2025 en la victoria 6-1 en el amistoso contra Panamá, donde fue nominado por Ricardo Gareca.