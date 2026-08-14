“Gran carrera”: El cariñoso mensaje de ídolo de la UC a Marcelo Díaz tras anunciar su retiro

Un referente de Los Cruzados dedicó emotivas palabras al capitán de Universidad de Chile, quien finalizará su carrera este 2026.

Marcelo Díaz no va más. El capitán de Universidad de Chile anunció este jueves que se retirará del fútbol profesional una vez terminada la temporada 2026.

El volante dio a conocer su decisión con un video publicado en sus redes sociales, recordando sus etapas en el fútbol europeo, la Selección Chilena y especialmente en Los Azules.

La noticia generó una de reacciones entre hinchas y ex compañeros, con un ídolo de Universidad Católica dedicándole emotivas palabras.





José Pedro Fuenzalida destacó la carrera de Marcelo Díaz

Se trata de José Pedro Fuenzalida, recordado ex jugador de Los Cruzados que comentó la publicación de Carepato con un sentido mensaje.

“Felicidades por tu gran carrera. Te deseo que lo que venga te llene de alegrías también”, escribió el Chapa, agregando emojis de aplausos.

Las palabras del referente de La Franja fueron valoradas por los hinchas, quienes mostraron su total respeto hacia el otrora volante por derecha.

Fuenzalida y Díaz compartieron varios años en La Roja, siendo parte de los planteles que se consagró en las Copas América del 2015 y 2016.

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