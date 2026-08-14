Marcelo Díaz se sumará a la lista: Los campeones de América que se retiraron y los que siguen jugando
El volante anunció que colgará los botines al término de la temporada 2026. El final de su carrera dejará a seis bicampeones en actividad y solamente uno en el extranjero.
Marcelo Díaz puso fecha de término a su carrera en el fútbol profesional. En un emotivo video, el capitán de Universidad de Chile confirmó que se retirará al culminar la temporada 2026.
Carepato pondrá fin a una exitoso ciclo en el fútbol, el que incluyó títulos internacionales con Los Azules, pasos por Europa y ser parte de la Generación Dorada en la Selección Chilena.
De hecho, el volante se sumará a la lista de los campeones de Copa América de La Roja que colgaron los botines.
Solamente 6 bicampeones de América siguen jugando
Con el retiro del mediocampista, solamente quedan seis jugadores que lograron las coronas en 2015 y 2016 que se mantienen activos.
Ellos son Gary Medel, Eugenio Mena, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez, con Maravilla como el único que está en el extranjero (CF Montreal de la MLS).
El que dio indicios de que pronto bajaría la cortina es Mauricio Isla, quien se mantiene sin club desde su salida de Colo Colo a principios del 2025.
Así están actualmente los campeones de América
Arqueros:
- Claudio Bravo – Retirado
- Johnny Herrera – Retirado
- Paulo Garcés (2015) – Buenos Aires de Parral
- Cristopher Toselli (2016) – Universidad de Chile
Defensas:
- Mauricio Isla – Sin club
- Gary Medel – Universidad Católica
- Gonzalo Jara – Retirado
- Eugenio Mena – Universidad Católica
- Jean Beausejour – Retirado
- Miiko Albornoz (2015)- Essinge IK de Suecia
- José “Pepe” Rojas (2015) – Retirado
- Enzo Roco (2016) – Palestino
Volantes:
- Francisco “Gato” Silva – Sin club
- Charles Aránguiz – Universidad de Chile
- Marcelo Díaz – Universidad de Chile (Se retirará al término de este 2026)
- Arturo Vidal – Colo Colo
- José Pedro Fuenzalida – Retirado
- Matías Fernández (2015) – Retirado
- Jorge Valdivia (2015) – Retirado
- David Pizarro (2015) – Retirado
- Felipe Gutiérrez (2015) – Retirado y actual DT
- Pedro Pablo Hernández (2016) – Retirado
- Erick Pulgar (2016) – Flamengo
Delanteros:
- Alexis Sánchez – CF Montreal
- Eduardo Vargas – Universidad de Chile
- Mauricio Pinilla – Retirado
- Fabián Orellana – Retirado
- Ángelo Henríquez (2015) – Deportes La Serena
- Mark González (2016) – Retirado
- Nicolás Castillo (2016) – Retirado
- Edson Puch (2016) – Retirado