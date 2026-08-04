De Arturo Vidal a Jorge Valdivia: Los referentes chilenos que mencionó Vozinha tras llegar a Colo Colo

La nueva contratación del Cacique llenó de elogios a históricos jugadores nacionales, aprovechando de elogiar la “grandeza” del King.

Vozinha tuvo su esperada presentación como refuerzo de Colo Colo, participando este martes en una conferencia de prensa que se extendió por casi una hora y media.

Junto con destacar la competitivad del fútbol nacional, el arquero de Cabo Verde se dio el tiempo de mencionar a los jugadores chilenos que de los que tiene referencia.

El meta de 40 años confesó conocer “mucho las selecciones anteriores de Chile. (Marcelo) Salas, (Iván) Zamorano y (Jorge) Valdivia”.

“Para los de Cabo Verde, la Copa Libertadores es una competencia muy fuerte y la liga chilena es competitiva”, comentó.

Respecto a los históricos ex goleadores de La Roja, el africano remarcó: “El mundo entero estaba atento al Mundial. La selección de Chile el 98 hizo un gran Mundial y fue ahí que conocí a esos jugadores”.





Los elogios de Vozinha a Arturo Vidal

Consultado por su primer encuentro con Arturo Vidal, a quien conoció en el entrenamiento de este martes en el Estadio Monumental, el portero elogió su “grandeza”.

“No necesita presentación. Es un atleta mundial que jugó en grandes clubes. Fui muy bien recibido por él. Eso demuestra lo grande de él como jugador y como ser humano”, afirmó.

Durante la presentación, Vozinha reconoció que aceptó fichar en Colo Colo a pesar de tener otras ofertas para continuar su carrera.

“El Mundial fue la mejor cosa que me pasó en la vida en términos de fútbol. Pero ya es pasado y hoy estoy aquí representando a Colo Colo. Un gran club, con una gran historia. Es el mejor momento de mi carrera en cuanto a clubes”, añadió.