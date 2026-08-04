Ferran Torres descarta que gorro usado en celebración de España sea en apoyo a Donald Trump

El héroe de España en la final del Mundial fue visto utilizando un jockey con la frase “Make Great Spain Again”, muy similar al mensaje que suele compartir el presidente de Estados Unidos.

Ferran Torres, autor del gol que le dio a España el título del Mundial 2026, se refirió al uso de un gorro con el lema “Make Great Spain Again” (Hacer a España grande de nuevo) en la que fue comparado con Donald Trump.

El delantero utilizó un elemento con una frase similar a del presidente de Estados Unidos, quien suele presentarse con el mensaje: “Make America Great Again” (Hacer grande a Estados Unidos de nuevo).

¿Qué dijo Ferran Torres sobre el gorro?

En entrevista con CNN, el actual jugador del Barcelona descartó que esto haya sido una especie de apoyo al mandatario norteamericano.

“Fue un momento divertido, no fue sobre política porque honestamente no entiendo de política, fue simplemente por el hecho de ser capaces de ver de nuevo a España en lo más alto ganando el Mundial”, comentó.





Torres insistió en que “fue simplemente para divertirnos con mis amigos y mi familia, pero nada sobre política”.

El ariete de 26 años fue visto con el jockey durante los festejos de La Furia Roja en Madrid, con miles de personas congregándose en la Plaza de Cibeles.