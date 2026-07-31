“Me sorprende”: La contundente respuesta de Marcos Llorente por fotos con Ferran Torres

A través de sus redes sociales, el jugador del Atlético Madrid habló sobre el revuelo que causaron las imágenes con el héroe de España en el Mundial.

Marcos Llorente alzó la voz y se refirió a su amistad con Ferran Torres, con quien ha disfrutado de sus vacaciones tras ganar el Mundial 2026 con España.

El futbolista del Atlético de Madrid y el delantero, autor del gol en la final ante Argentina, publicaron varias fotos en Ibiza que despertaron comentarios en entre los hinchas.

Tras algunos días de descanso y desconexión, el volante se dio tiempo de comentar su cercanía con el jugador del Barcelona y compartir una reflexión.





Marcos Llorente responde a usuario por fotos con Ferran Torres

Llorente decidió responder preguntas de sus seguidores en Instagram, donde un usuario le consultó: “¿Por qué crees que la gente hizo escándalo porque Ferran te abrazó?”.

Ante esto, el mediocampista de 31 años contestó: “Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den ‘cariño’. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo”.

“Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo”, agregó.

En otro comentario, el futbolista español remarcó la felicidad que le da estar con su esposa e hijo. “Ser feliz no es estar siempre alegre. Es levantarte cada día con paz, con amor, con propósitos y sintiendo que estás viviendo en coherencia”, sostuvo.

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