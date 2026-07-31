Ahora tiene que llegar: La positiva noticia que recibieron Vozinha y Colo Colo con su camiseta

Tras la votación realizada por el Consejo de Presidentes de la ANFP, el arquero de Cabo Verde podrá utilizar su apodo en la camiseta del Cacique.

El Consejo de Presidentes de la ANFP le entregó una buena noticia a Colo Colo y a Vozinha, permitiendo que el arquero de Cabo Verde pueda utilizar el nombre en su camiseta.

El organismo, que se reunió de forma telemática, aprobó por unanimidad la petición formal realizada por Los Albos, donde se movieron para solicitar una modificación a las Bases del Campeonato Nacional.

Con esto, el nuevo refuerzo del Cacique no se verá obligado a estampar sus apellidos “Évora Dias” como actualmente establece la normativa.

Si llegaban a incumplir, el cuadro de Macul y el propio futbolista se arriesgaban a una sanción económica y deportiva.





Vozinha sigue sin aterrizar a Chile

La aprobación de la medida se dio en medio de la incertidumbre por la llegada de Vozinha, quien sigue sin pisar suelo chileno.

El arribo estaba fijado para este jueves, pero el representante del jugador de 40 años afirmó que no subió al avión debido a que está resolvendo un tema personal.

Si bien en las últimas horas se especuló con una posible propuesta de Marruecos, en Colo Clo confían en tener muy pronto a su flamante refuerzo.