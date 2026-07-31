Felipe Mora fue presentado con singular broma en su nuevo club en México: “No es el mismo”

El delantero chileno tendrá otra aventura en el fútbol mexicano tras dejar Portland Timbers. Su flamante equipo lo anunció con un singular video.

Felipe Mora comienza una nueva etapa. El delantero dejó atrás Portland Timbers y este jueves fue presentado en el Atlético San Luis.

La escuadra de México oficializó el arribo del chileno, quien tendrá otra aventura en el fútbol mexicano luego de estar anteriormente en Cruz Azul y Pumas.

“Buscará aportar con su experiencia, calidad y capacidad goleadora”, mencionaron Los Tuneros que aprovecharon de bromear con su apellido.





El chiste de Atlético San Luis para presentar a Felipe Mora

El nuevo club del ariete aprovechó de jugar con su apellido en el video de bienvenida, haciendo alusión a Gilberto Mora.

“No es el mismo Mora”, dijo un funcionario en el registro, con el propio nacional apareciendo y comentando: “Este es el bueno. Estoy listo”.

El ex jugador de Universidad de Chile y Audax Italiano se integró a un club que no ha podido ganar en el comienzo de la Liga MX, sumando un empate y una derrota en las primeras dos jornadas.

En su paso por Portland Timbers, el atacante de 33 años disputó 173 partidos en los que convirtió 56 goles que le permitieron volverse un referente del equipo de la MLS.