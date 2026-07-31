Jugando al misterio: La foto que subió Vozinha en medio de especulaciones sobre su llegada a Colo Colo

Tras no aterrizar en Chile en el día que estaba anunciado, el arquero de Cabo Verde aclaró su paradero con una particular publicación en redes sociales.

La llegada de Vozinha a Colo Colo se convirtió en una teleserie. Pese a ser anunciado en redes sociales, el arquero de Cabo Verde sigue sin llegar a Chile.

Su arribo al país estaba programado para este jueves, pero el futbolista de 40 años no se subió al avión y generó una de especulaciones que llevó a su representante a aclarar que “tuvo un problema personal”.

En medio de la incertidumbre, el meta publicó una misteriosa foto en la que confirmó su paradero.





Vozinha se entrena en Portugal

El portero subió una historia a Instagram entrenando en Lisboa, Portugal, mostrando sus guantes, una pelota y sus zapatos de color blanco.

Un punto que ha llamado la atención del africano es que no ha hecho ningún guiño a Los Albos, a quienes ni siquiera sigue en sus redes sociales.

El que levantó la voz en el Cacique fue Jaime Pizarro, director de Blanco y Negro y que comentó: “Hemos mantenido contacto durante las últimas horas, donde particularmente se ha solicitado un plazo adicional para resolver algunas situaciones personales”.

Sobre los rumores de una posible oferta desde el fútbol de Marruecos por Vozinha, el dirigente sostuvo que “entiendo que en voz del propio representante se le consultó sobre otras alternativas y él fue muy claro que eso no era tal, que no ocurría”.

“El acuerdo está y no ha tenido cambios ni modificaciones. No viajó por una problemática personal, no tiene que ver con el contrato. Esperamos solucionarlo el fin de semana”, agregó.

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