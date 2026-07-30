Camiseta de Vozinha: Qué necesita Colo Colo para que el arquero pueda ocupar su apodo

Los Albos buscan destrabar esta situación y realizaron una solicitud para modificar el reglamento, lo que llevó a la ANFP a citar a un Consejo de Presidentes.

La llegada de Vozinha tiene a Colo Colo enfocado en diferentes áreas, una de ellas es fuera de la cancha y tiene relación con el apodo del arquero en la camiseta.

Las Bases del Campeonato Nacional impiden al caboverdiano estampar su sobrenombre, lo que llevó a Colo Colo a solicitar formalmente una excepción.

A raíz de esto, la ANFP citó a un Consejo de Presidentes para modificar este aspecto normativo y definir la situación.





Consejo de Presidentes podría destrabar situación de Vozinha

La instancia se llevará a cabo este viernes 31 de julio a las 13:00 horas de forma telemática, donde fueron citados solamente los clubes de Primera División.

Para que Vozinha pueda ocupar su apodo en la camiseta, Colo Colo necesita la unanimidad de los votos de los 16 representantes de los equipos.

En caso de que alguien se oponga, el meta de 40 años deberá colocar parte de su nombre real, es decir, Josimar José Évora Dias.

El africano se hizo muy conocido en el reciente Mundial 2026, siendo una de las figuras de su selección que alcanzó los dieciseisavos de final.