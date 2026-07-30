Tensión máxima: UEFA desafía a la FIFA y confirma boicot por plan que incluye a inversionistas

A través de un comunicado, el organismo europeo anunció que sus selecciones no participarán en torneos de la FIFA mientras este plan siga.

LA UEFA se plantó a la FIFA y este jueves anunció un boicot contra sus competiciones, rechazando tajantemente el plan de su presidente, Gianni Infantino.

El máximo dirigente del fútbol impulsó un proyecto que incluye la participación de inversionantes a la propiedad comerciaL, buscando que ingresen a los grandes certámenes.

La idea fue desestimada “de forma unánime e inequívoca” por el organismo europeo de manera oficial, donde recalcaron en un comunicado que hay unión total en sus 55 federaciones.

“La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha forjado a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta”, sostuvieron.

Adicionalmente, insistieron en que “resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal importancia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin ninguna consulta significativa con quienes tienen encomendada la gestión de este deporte”.





Federaciones de la UEFA no participarán en competiciones de la FIFA

Junto con mencionar que el modelo “no tiene cabida en el fútbol mundial”, la UEFA confirmó que “ninguna selección nacional participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes”.

“A menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada”, agregaron.

La entidad del viejo continente remarcó: “Que nadie tenga ninguna duda: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación”.

“Hay cosas que, sencillamente, son demasiado importantes como para venderlas. La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, nunca estará en venta”, sentenciaron.