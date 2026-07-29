UEFA cuestionó la idea: Lo que se sabe del plan de la FIFA de vender acciones del Mundial

La propuesta de vender participaciones en el Mundial a inversores privados generó críticas del organismo europeo, quienes afirmaron que “podemos hacer crecer el fútbol de la forma correcta”.

Crece la polémica por el plan de la FIFA para el futuro del fútbol, el que fue destapado a muy pocos días de que finalizara el Mundial 2026 ganado por España.

El diario The Times dio a conocer que el organismo presidido por Gianni Infantino tiene contemplado el incluir a accionistas.

En concreto, la entidad analiza vender participaciones en el Mundial a inversores privados, lo que reportaría ganancias en miles de millones de dólares.

La iniciativa se llamará FIFA Forward Enterprise (FFE), donde uno de los principales objetivos es “liberar el potencial comercial y las oportunidades” que genera el mercado.





UEFA critica iniciativa de la FIFA

La tensión creció con la carta enviada a las 211 asociaciones, misiva en la que se les pidió una decisión para ver si respaldan la propuesta.

Al respecto, la UEFA se manifestó con un contundente comunicado en el que señaló: “Nos hemos enterado de que la FIFA ha fijado un plazo para que las federaciones respalden sus propuestas o, de lo contrario, se les retirará la propuesta de pago excepcional. Esto lo dice todo sobre este plan”.

“Sin embargo, tras haber mantenido conversaciones con muchas partes interesadas del mundo del fútbol, la UEFA es consciente de que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA”.

El organismo que rige el fútbol europeo remarcó que “la FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos”.

“Podemos hacer crecer el fútbol de la forma correcta. Es hora de dar prioridad a las federaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados”, sentenciaron.