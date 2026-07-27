Gianni Infantino publicó extensa carta en la que apuntó contra los críticos de Mundial: “Difunden odio”

A una semana del término de la cita planetaria que consagró a España, el presidente de la FIFA compartió un mensaje en sus redes sociales.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apuntó contra los críticos tras la finalización del Mundial 2026, el que consagró a España que venció en la final a Argentina.

A través de un extenso mensaje, el máximo dirigente del fútbol afirmó que el torneo se realizó con “cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia, sólo alegría, emociones, felicidad, unidad y reunión. Todo fue seguro y feliz”.

En sus redes sociales, el dirigente mandó un recado a las personas que estaban “consumidas por el odio”, apuntando que “se lo perdieron todo”.





Los dardos de Gianni Infantino a los críticos

El abogado arremetió hacia “aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores ⁠falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo”.

Junto con mencionar que “ustedes dividen, nosotros unimos”, el suizo recordó el caso de la Selección de Irán y apuntó que”el fútbol es más grande que el odio y la discriminación. Hablan de las pocas personas a las que se denegó la visa y pasan por encima los millones a los que se les aprobó de todas partes del mundo”.

El texto hizo alusión a algunas decisiones arbitrales, aunque no mencionó directamente el perdonazo a Folarin Balogun de Estados Unidos, quien fue expulsado en un caso que incluyó una llamada de Donald Trump al propio presidente de la FIFA.

En este punto, Infantino señaló: “Las tarjetas rojas o amarillas potencialmente erróneas, o las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo”.

“Resulta curioso que los mismos países que emplean estas prácticas sean los que las critican”.

Finalmente, el dirigente manifestó que está “increíblemente orgulloso de haber contribuido, aunque sea un poco, al gran espectáculo”.

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