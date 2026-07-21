Competiría contra Bachelet: Trump busca impulsar candidatura de Infantino a la ONU

La noticia fue informada por el medio New York Post, donde se indica que el mandatario estadounidense quiere que el presidente de la FIFA ocupe dicho puesto.

Sorpresa generó este martes la publicación de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, busca impulsar la candidatura de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al puesto de Secretario General de la ONU.

La noticia fue informada por el medio New York Post, donde se indica que el mandatario estadounidense quiere que el actual mandamás del fútbol mundial ocupe dicho puesto, por el cual compite la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.

Según indicó el mencionado medio, Trump cree que Infantino es respetado en el mundo y tiene una habilidad especial para unir a la gente, eso impulsaría que sea su carta para el puesto.