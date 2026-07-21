EFE entrega nuevos antecedentes por persona fallecida y 5 lesionados en estación Viña del Mar

Todo habría iniciado tras una colisión entre automóviles y donde uno de ellos entró a la mencionada estación atropellando a seis personas a su paso.

Un fatal accidente se produjo esta tarde en la ciudad de Viña del Mar, donde una persona perdió la vida luego que un vehículo terminara en las boleterías de la estación Viña del Mar del servicio EFE Limache-Puerto.

Todo habría iniciado tras una colisión entre automóviles y donde uno de ellos entró a la mencionada estación atropellando a seis personas a su paso.

Tras lo sucedido, EFE emitió un comunicado donde señaló que “un vehículo particular ingresó a toda velocidad a la Estación Viña del Mar… En su paso impactó a 6 personas, de las cuales una resultó fallecida y las otras 5 resultaron con lesiones de diversa consideración“.

Tras entregar las respectivas condolencias, la empresa agregó que “se activó el protocolo de emergencia, concurriendo de inmediato SAMU, Bomberos, Carabineros, y personal de EFE para la atención de los accidentados y el desarrollo de los procedimientos y peritajes de rigor. Los heridos fueron derivados a centros asistenciales”.





Comunicado completo de EFE

Este martes 21, a las 17:10 aproximadamente, un vehículo particular ingresó a toda velocidad a la Estación Viña del Mar, quedando detenido entre la escala y la mezzanina. En su paso impactó a 6 personas, de las cuales una resultó fallecida y las otras 5 resultaron con lesiones de diversa consideración.

EFE expresa sus condolencias a los familiares de la persona fallecida y pondrá a disposición de las instancias correspondientes todos los registros de imágenes que tenga disponible.

Tras la irrupción del auto en la estación, se activó el protocolo de emergencia, concurriendo de inmediato SAMU, Bomberos, Carabineros, y personal de EFE para la atención de los accidentados y el desarrollo de los procedimientos y peritajes de rigor. Los heridos fueron derivados a centros asistenciales.

A raíz de este accidente en el acceso de la estación Viña del Mar, esta permanecerá cerrada hasta que concluyan los procedimientos investigat­ivos.