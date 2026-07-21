Miércoles 22 de julio: Gobierno anuncia suspensión de clases en cuatro regiones del país por sistema frontal

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases para este miércoles 22 de julio en diversas zonas del país debido a los efectos del sistema frontal que durante los últimos días ha dejado intensas lluvias, inundaciones y cortes de conectividad.





¿Dónde se suspenden las clases?

Además del Mineduc, el biministro Claudio Alvarado desde Senapred, anunció la suspensión de clases para la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en la región de Atacama, además de la región Metropolitana y región de Valparaíso.

Provincia de Huasco (Región de Atacama):

Vallenar

Alto del Carmen

Freirina

Huasco

Toda la región de Coquimbo

Región de Valparaíso continental

Región Metropolitana:

San José de Maipo

Til Til

Melipilla