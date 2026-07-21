“Quisiéramos pedirle que…”: La queja de los nuevos vecinos a Naya Fácil tras comprar penthouse en El Golf

La influencer recibió diversas reacciones por los videos que compartió mostrando su nueva propiedad. “Nos está exponiendo”, expresó un usuario.

El pasado lunes 13 de julio, Naya Fácil anunció la compra del penthouse de tres pisos en el que vivirá próximamente, ubicado en el barrio El Golf, en la comuna de Las Condes.

Tras ello, la influencer recibió diversas reacciones por los videos que compartió mostrando su nueva propiedad, adquirida por más de 1.700 millones de pesos.

En medio de la repercusión, un usuario difundió en X una publicación en la plataforma Sosafe, en la que supuestos vecinos del sector manifestaban su molestia por una específica razón.





“Sea muy bienvenida al barrio. Solo quisiéramos pedirle que por favor no siga filmando nuestras casas y departamentos. Y tampoco avisando que no hay personas habitando los lugares porque nos está exponiendo“, expresó el autor del mensaje.

Asimismo, apuntó a que Naya Fácil “tiene un alcance muy grande como comunicadora y filmando hacia dentro de nuestros hogares está vulnerando nuestro derecho a la privacidad”.

Además, el vecino criticó por un “llamado masivo a conocer las dinámicas de cómo funciona el espacio común. Y eso puede llamar a la delincuencia en nuestras casas, incluso a la suya”.