¿Quiénes son los fallecidos? Las historias de las víctimas del temporal

Entre estas víctimas está Sylvia Alcayaga, una mujer de 52 años, quien fue atrapada por un alud de nieve en el sector Junta de Valeriano en la región de Atacama.

13 hasta ahora son las víctimas fatales que ha dejado el sistema frontal en el centro y norte del país, donde la activación de quebradas y el aumento de los caudales de ríos han provocado emergencias y ha dejado a parte de la población aislada.

Entre estas víctimas está Sylvia Alcayaga, una mujer de 52 años, quien fue atrapada por un alud de nieve en el sector Junta de Valeriano en la región de Atacama.