Sistema frontal deja insólita imagen: Familiares trasladaron ataúd a pie por aislamiento en Freirina

Los estragos del temporal hicieron aún más difícil rendir homenaje a la persona fallecida durante su velatorio.

En el norte de Chile, complicaciones para realizarse tuvo el velatorio de una persona fallecida, cuyo ataúd no pudo llevarse en una carroza.

Por esa razón fue trasladado en una especie de carro con ruedas por los propios familiares, quienes pese a la lluvia se movilizaron a pie en Freirina.

Esta fue una de las difíciles situaciones que se han generado producto de los estragos que deja el sistema frontal.

En este caso, en Freirina los residentes están totalmente aislados debido a los desbordes de quebradas, esteros y ríos en la zona.