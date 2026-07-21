Duermen en el suelo: Más de 700 personas quedaron aisladas en terminal de buses de Copiapó por sistema frontal

Algunas personas llevan tres días en el lugar y la Seremi de Transportes junto con el administrador del terminal, evalúan el traslado de personas a albergues.

El sistema frontal sigue causando estragos y, debido a los cortes de ruta, más de 700 personas quedaron varadas en el terminal de buses de Copiapó.

Para algunos es la tercera noche en el lugar y los buses se han ido retirando, por lo que no pueden pernoctar dentro. Muchos de ellos duermen en el suelo.

Grupos religiosos llegaron a repartir comida, mientras que la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, en conjunto con el administrador del terminal, planean el traslado de personas a un albergue.