Debido al sistema frontal: Presidente Kast suspendió su agenda en Vallenar tras corte de ruta por anegamientos

El mandatario tuvo que retornar a Copiapó, donde se evalúa llegar hasta la delegación presidencial debido a las condiciones climáticas.

Este martes, el presidente José Antonio Kast viajó hacia la región de Atacama para monitorear los trabajos que se están realizando debido al sistema frontal.

El mandatario tenía una reunión pactada a eso de las 11:00 horas con autoridades locales de la ciudad de Vallenar, pero la ruta estaba cortada.





Pdte. Kast no pudo llegar a Vallenar por sistema frontal

La Ruta 5 Norte está cortada en ambos sentidos a la altura del sector Totoral, entre Copiapó y Vallenar, debido a inundaciones y socavones en la vía.

Es por ello que el presidente tuvo que suspender su agenda, puesto que, según detallaron fuentes del Gobierno a La Tercera, las condiciones no eran favorables.

Finalmente, el mandatario regresó a Copiapó, donde se evalúa la posibilidad de dirigirse a la delegación presidencial debido a las condiciones climáticas.