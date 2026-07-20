Pdte. Kast por sistema frontal: “Se han tomado las medidas preventivas que se podían tomar”

El mandatario hizo un balance del despliegue del aparato estatal durante el Consejo de Gabinete de este lunes y destacó la entrega oportuna de recursos durante la emergencia.

El presidente José Antonio Kast encabezó este lunes el Consejo de Gabinete en La Moneda, instancia donde reunió a todos sus ministros para monitorear el despliegue del Estado por el sistema frontal que afecta a parte importante del país.

“Se han tomado las medidas preventivas que se podían tomar en cada uno de los casos”, comenzó declarando el mandatario, quien mencionó el trabajo conjunto de Senapred y el Ministerio del Interior “como lo dispone la normativa vigente”.

En esa línea, destacó la anticipación del acuartelamiento preventivo de las distintas ramas de las Fuerza Aérea y del Ejército, pues señaló que lograron evacuar “muchas poblaciones que estaban en situación irregular”.





Kast también reconoció el trabajo del puente aéreo de la FACH, pues afirmó que el despliegue de helicópteros permitió rescatar a decenas de personas en distintos lugares con aislamiento total.

“El despliegue del hospital de campaña por parte del Ejército se está instalando en Ovalle, fruto de situaciones muy complejas para el hospital y que también ahora están afectando parte de la infraestructura de salud en la región de Coquimbo”, agregó.

La acción preventiva del Código Azul, habilitación de albergues y la suspensión de clases por parte del Ministerio de Educación también fueron medidas destacadas por el jefe de Estado.

Destacó entrega de recursos “durante” la emergencia

El presidente Kast recalcó en el consejo que “todas las situaciones de emergencia tuvieron coordinación previa”, hecho que, a su juicio, se tradujo en que “los recursos no han dejado de llegar con anticipación”.

“Se dispuso con anticipación la dictación de decretos de emergencia para que los recursos puedan usarse durante la emergencia y no, como en ocasiones anteriores, que llegaban de manera posterior”, expresó.

También mencionó coordinaciones entre Hacienda y alcaldes y gobernadores para informar que “vamos a hacer todas las adecuaciones necesarias para ir en ayuda de las personas que hoy día están damnificadas y sufriendo”.

Finalmente, adelantó que “estamos solicitando a otros ministros que se vayan desplazando a distintas regiones“, junto con mencionar el caso del ministro de Obras Públicas y los subsecretarios de Desarrollo Social y Defensa que se han desplegado en terreno.