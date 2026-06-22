Activan Código Azul en Región Metropolitana: Revisa los albergues disponibles para protegerse de la ola de frío

Conoce además cómo alertar los casos de personas en situación de calle que necesiten un lugar donde pasar las heladas.

Para estos días fríos, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el Código Azul en la región Metropolitana y otras zonas del centro del país, para proteger a las personas en situación de calle.

El llamado es a alertar los casos de quienes necesiten abrigo y un lugar donde pasar las heladas. Lo anterior, debido a que las temperaturas mínimas alcanzaron los -3 grados en distintos puntos de la capital.

¿Cómo encontrar el albergue más cercano?

Las zonas donde se activó el Código Azul y los albergues abrirán sus puertas son:

Región de Valparaíso: Los Andes, San Felipe

Los Andes, San Felipe Región Metropolitana

Región de O’Higgins: Rancagua

Rancagua Región del Maule: Curicó, Talca

Curicó, Talca Región de Ñuble: Chillán

Chillán Región del Biobío: Los Ángeles

En el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familiar se encuentra el listado completo de albergues a lo largo del país.

En su buscador, puedes filtrar según tu región. Así, los resultados te indicarán la comuna, la dirección, la institución responsable, los horarios y los cupos de cada lugar.

Estos son algunos de los albergues disponibles para recibir a personas en situación de calle, durante estos días fríos en la región Metropolitana. Para conocerlos todos, haz click en este link.





¿Cómo alertar el caso de una persona en situación de calle que necesita abrigo?

Para activar la alerta, debes completar un formulario con los siguientes datos y funcionarios acudirán al lugar.

Nombre

RUT

Teléfono de contacto

Correo electrónico

Nombre de la persona en situación de calle

Tipo de atención que necesita: Abrigo, atención de salud o alimento

Género de la persona en situación de calle

Rango etario de la persona en situación de calle

Discapacidades de la persona, si corresponde a su caso

Si la persona está mojada por lluvia

Si la persona está protegida por alguna estructura

Dirección donde está ubicada la persona

Para enviar el caso, haz click acá.