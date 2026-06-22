Activan Código Azul en Región Metropolitana: Revisa los albergues disponibles para protegerse de la ola de frío
Conoce además cómo alertar los casos de personas en situación de calle que necesiten un lugar donde pasar las heladas.
Para estos días fríos, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el Código Azul en la región Metropolitana y otras zonas del centro del país, para proteger a las personas en situación de calle.
El llamado es a alertar los casos de quienes necesiten abrigo y un lugar donde pasar las heladas. Lo anterior, debido a que las temperaturas mínimas alcanzaron los -3 grados en distintos puntos de la capital.
¿Cómo encontrar el albergue más cercano?
Las zonas donde se activó el Código Azul y los albergues abrirán sus puertas son:
- Región de Valparaíso: Los Andes, San Felipe
- Región Metropolitana
- Región de O’Higgins: Rancagua
- Región del Maule: Curicó, Talca
- Región de Ñuble: Chillán
- Región del Biobío: Los Ángeles
En el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familiar se encuentra el listado completo de albergues a lo largo del país.
En su buscador, puedes filtrar según tu región. Así, los resultados te indicarán la comuna, la dirección, la institución responsable, los horarios y los cupos de cada lugar.
Estos son algunos de los albergues disponibles para recibir a personas en situación de calle, durante estos días fríos en la región Metropolitana. Para conocerlos todos, haz click en este link.
¿Cómo alertar el caso de una persona en situación de calle que necesita abrigo?
Para activar la alerta, debes completar un formulario con los siguientes datos y funcionarios acudirán al lugar.
- Nombre
- RUT
- Teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Nombre de la persona en situación de calle
- Tipo de atención que necesita: Abrigo, atención de salud o alimento
- Género de la persona en situación de calle
- Rango etario de la persona en situación de calle
- Discapacidades de la persona, si corresponde a su caso
- Si la persona está mojada por lluvia
- Si la persona está protegida por alguna estructura
- Dirección donde está ubicada la persona
Para enviar el caso, haz click acá.