Sismo remece a la zona central de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 21:31 horas de este miércoles en la región de Valparaíso.
Un sismo de magnitud 4.4 remeció a la zona central del país la tarde de este miércoles, específicamente a la región de Valparaíso.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 21:31 horas a 9 km al norte de la localidad de Petorca.
Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 93 kilómetros.
- Magnitud: 4.4
- Hora: 21:31 horas
- Epicentro: 9.15 km al Norte de Petorca
- Profundidad: 93,9 km
Hora Local: 2026/08/12 21:31:55, mag: 4.4, Lat: -32.17, Lon: -70.95, Prof: 93.9, Loc : 9.15 km al N de Petorca
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) August 13, 2026
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.