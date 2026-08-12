Sismo remece a la zona central de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se percibió a las 21:31 horas de este miércoles en la región de Valparaíso.

Un sismo de magnitud 4.4 remeció a la zona central del país la tarde de este miércoles, específicamente a la región de Valparaíso.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 21:31 horas a 9 km al norte de la localidad de Petorca.

Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 93 kilómetros.

Magnitud : 4.4

: 4.4 Hora: 21:31 horas

21:31 horas Epicentro : 9.15 km al Norte de Petorca

: 9.15 km al Norte de Petorca Profundidad: 93,9 km

Hora Local: 2026/08/12 21:31:55, mag: 4.4, Lat: -32.17, Lon: -70.95, Prof: 93.9, Loc : 9.15 km al N de Petorca — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) August 13, 2026

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