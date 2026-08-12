Bono paga hasta $22 mil al mes sólo a mujeres: Revisa los requisitos y montos

El aporte económico está dirigido a trabajadoras embarazadas y a trabajadores cuyas cónyuges sean cargas reconocidas. El beneficio incluye pagos retroactivos.

Mujeres de todo el país pueden acceder a un beneficio económico mensual entregado por el Estado, cuyo monto puede llegar a los $22.007 mensuales, dependiendo del nivel de ingresos del beneficiario.

Se trata de la Asignación Maternal, ayuda destinada a apoyar a las familias durante el período de gestación y que tiene una particularidad: aunque solo puede solicitarse desde el quinto mes de embarazo, contempla pagos retroactivos por los meses anteriores.

Además, el trámite es gratuito, está disponible durante todo el año y no depende de cupos.

¿Quiénes pueden recibir este beneficio?

Para acceder al aporte es necesario cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Ser una trabajadora dependiente o independiente embarazada y estar afiliada a un régimen previsional.

Ser un trabajador dependiente o independiente cuya cónyuge embarazada sea reconocida como carga de Asignación Familiar.





¿Cuáles son los montos?

El monto varía según el ingreso mensual del beneficiario. Los valores vigentes son:

$22.007 para ingresos desde $0 hasta $631.976

para ingresos desde $0 hasta $631.976 $13.505 para ingresos desde $631.976 hasta $923.067

para ingresos desde $631.976 hasta $923.067 $4.276 para ingresos desde $923.067 hasta $1.439.668

para ingresos desde $923.067 hasta $1.439.668 $0 para ingresos desde $1.439.668

Uno de los aspectos más relevantes es que el beneficio puede solicitarse desde el quinto mes de embarazo , pero una vez aprobado, se pagan también los meses anteriores del período de gestación.

Cómo solicitar el aporte

El primer paso consiste en realizar el reconocimiento de cargas familiares ante las entidades habilitadas.

Dependiendo de la situación de cada persona, el trámite puede efectuarse:

A través de una sucursal de ChileAtiende.

Mediante videoatención de ChileAtiende.

En una caja de compensación, si corresponde.

En otras instituciones previsionales autorizadas.

Las personas extranjeras deben realizar el trámite de forma presencial en una sucursal de ChileAtiende.

Una vez reconocido el causante, se podrá descargar la resolución correspondiente y comenzar a recibir el pago del beneficio.

¿Desde cuándo se paga?

El aporte puede solicitarse a partir del quinto mes de embarazo.

Sin embargo, cuando se verifica el cumplimiento de los requisitos, el beneficio se paga de forma retroactiva, considerando los meses anteriores de gestación y los que resten hasta completar el embarazo.

Por esta razón, quienes cumplen las condiciones pueden recibir un monto acumulado al momento de la aprobación de la solicitud.