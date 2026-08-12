Descuentos de hasta 100% en cuentas de telecomunicaciones por temporal: Quiénes pueden acceder

Debido a los efectos del temporal en la región de Coquimbo, la Subtel confirmó que una lista de compañías ejecutarán un beneficio económico para los clientes que se vieron perjudicados durante el evento.

Los clientes de telecomunicaciones de comunas afectadas por el temporal en la región de Coquimbo podrán acceder a descuentos extraordinarios en sus cuentas de servicios móviles y fijos.

Las medidas, según detalló la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), fueron anunciadas por las principales empresas operadoras y son adicionales e independientes de los descuentos que establece la normativa vigente ante interrupciones prolongadas del servicio.

Descuentos que aplicarán las compañías

Los beneficios anunciados se reflejarán en las boletas correspondientes a julio y son para los clientes de la región de Coquimbo de las siguientes compañías:

Entel: descuentos de 80% y 40% en servicios fijos y móviles en 13 comunas, además de bolsas gratuitas de llamadas y datos para clientes prepago.

descuentos de 80% y 40% en servicios fijos y móviles en 13 comunas, además de bolsas gratuitas de llamadas y datos para clientes prepago. Claro y VTR: rebajas de 100% y 50% en servicios fijos y móviles en 12 comunas, junto con una bolsa de 10 GB por 30 días para usuarios prepago.

rebajas de 100% y 50% en servicios fijos y móviles en 12 comunas, junto con una bolsa de 10 GB por 30 días para usuarios prepago. Movistar: descuentos de 80% y 40% en la boleta de julio para clientes de 11 comunas.

descuentos de 80% y 40% en la boleta de julio para clientes de 11 comunas. WOM: rebajas de 80% y 40% en la próxima boleta de clientes móviles de 12 comunas, además de WhatsApp libre por 30 días para clientes prepago.

En total, se estima que más de 200 mil clientes podrán acceder a estos descuentos a través de los canales oficiales que informe cada compañía.





Antenas fuera de servicio y fiscalizaciones

Subtel informó que actualmente el 12,47% de las antenas de la Región de Coquimbo se encuentran sin funcionamiento, una cifra inferior a la registrada durante el momento más crítico de la emergencia, cuando llegó a acercarse al 50%.

Sin embargo, algunas comunas mantienen niveles importantes de afectación: Salamanca (37,7%), Monte Patria (36,7%), Vicuña (30,8%), Canela (30,4%), Combarbalá (30,3%) y La Higuera (28%).

Las fiscalizaciones de Subtel también detectaron problemas de continuidad en localidades de Ovalle, Illapel y Combarbalá, donde se registraron entre 14 y 16 días continuos de fallas. En Caleta El Sauce, en Ovalle, se detectó además una indisponibilidad superior a 250 días, previa a la emergencia.

La normativa establece que cuando una interrupción supera las 6 horas en un día o 12 horas continuas o discontinuas durante un mismo mes, los usuarios tienen derecho a un descuento en su mensualidad. Además, pueden ingresar reclamos por perjuicios derivados de la falta de servicio a través de los canales de Subtel.

Medidas para mejorar la conectividad

Entre las medidas que se encuentran en evaluación para enfrentar futuras emergencias están la creación de una mesa de priorización energética, el fortalecimiento de los sistemas de respaldo de las antenas y el aumento de los sitios considerados infraestructura crítica.

También se contempla mejorar la coordinación con la UOCT para acceder a información sobre el estado de las rutas, además de implementar otras mejoras técnicas y operativas.