“Línea de tormenta” se acerca: Qué es el fenómeno meteorológico pronosticado para la zona norte

Allison Gohler, meteoróloga de Chilevisión, dio detalles de cómo sería el fenómeno previsto para las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

Continúa la alerta en la zona norte del país por las complejas condiciones meteorológicas pronosticadas para estos días.

La baja segregada, fenómeno que obligó a las autoridades a emitir una alerta temprana preventiva, se seguirá desarrollando durante la presente jornada.

“Línea de tormentas” se acerca: Allison Gohler explica que pasará en la zona norte

La meteoróloga Allison Gohler precisó que de ahora en más se acerca una “línea de tormenta” en la región de Atacama.

¿Qué provocará? Según la experta, tal como ha ocurrido hasta ahora, podría registrarse chubascos “intensos pero breves” y “actividad eléctrica”.

La razón, detalló, se debe a que son “muchas” las condiciones que “se están conjugando para producir la energía que se está desarrollando principalmente en la zona precordillerana y cordillerana de la región de Antofagasta, Tarapacá, Coquimbo y de Atacama, que es la que más ha sufrido”.

No obstante, uno de los elementos que más preocupación genera en la zona norte es la posible activación de nuevos quebradas. Hasta el momento, se han reportado el aumento del caudal de agua en al menos siete cursos.