Metro de Santiago informa problemas en Línea 1: Red presenta “retraso del servicio”

El tren subterráneo reconoció los inconvenientes. Además, usuarios reportan que la situación también afecta a la Línea 5.

Alrededor de las 08:30 de este miércoles, Metro de Santiago informó problemas en la frecuencia de los trenes en la Línea 1.

A través de redes sociales, la estatal reconoció los inconvenientes detallando que existe “un retraso en su servicio habitual”.

Pese a que la situación solo fue reportada para la Línea 1, varios usuarios reportaron que el mismo problema también estaría ocurriendo en la Línea 5.

“Línea 5 también con retraso”, “mayor tiempo de detención por estación” y “muy lento”, fueron algunos de las advertencias hechas por los pasajeros a través de la red social X.