Dos delincuentes detenidos tras seguidilla de robos en Quinta Normal: Uno de ellos fue puesto en libertad 12 horas antes

El delincuente había robado un local comercial el pasado lunes y había sido liberado horas antes de su nueva detención.

Este miércoles, Carabineros detuvo a un hombre que había quedado en libertad hace 12 horas en la comuna de Quinta Normal.

Se trata de un ciudadano peruano de 26 años que había estado detenido por robo a un local comercial y que, tras salir en libertad, fue detenido por el mismo delito.





Lo que se sabe de la detención

Funcionarios de Carabineros estaban realizando patrullajes preventivos en Quinta Normal, cuando se percataron de un vehículo que, presuntamente, habría sido utilizado para asaltar transeúntes en la noche.

Así, personal policial se percató de que la placa patente reflejaba encargo por robo, lo que generó una persecución que terminó en las calles Lorenzo Uncarai con Jorge Wall.

En ese punto, carabineros logró interceptar el vehículo cuando el conductor chocó con un poste, lográndose la detención de dos personas.

Según detalló el mayor de Carabineros, Daniel Barrera, estas personas “habían realizado una indeterminada cantidad de ilícitos debido a especies de valor que mantenían en el vehículo”.

Respecto de este hombre que había sido puesto en libertad hace 12 horas, expuso: “Uno de los detenidos ya había sido aprehendido el lunes al frustrar un robo en un minimarket”.

El otro detenido tiene 30 años y contaba con 11 detenciones previas, entre ellas, una condena por homicidio. Ambos serán formalizados este miércoles.