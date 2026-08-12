12/ 08/ 2026 07:27

Mujer es encontrada muerta con heridas en departamento de Recoleta: Se investiga posible femicidio

La Policía de Investigaciones realiza diligencias por la muerte de una mujer en su departamento ubicado en la comuna de Recoleta. Según informó CHV Noticias, la pareja de la víctima dio aviso a Carabineros, luego de llamar por el hallazgo del cuerpo, que presentaba heridas cortopunzantes. Una de las tesis que se barajan es un posible femicidio, lo que está en investigación por parte de las policías.