Camila Andrade anunció matrimonio con románticas postales: “Sí para siempre, mi amor”

A través de Instagram, la comunicadora compartió imágenes junto a su pareja, además de posar sonrientes mientras muestran el anillo de compromiso.

Camila Andrade anunció que contraerá matrimonio con Jorge Yunge, sorprendiendo a sus seguidores con una romántica publicación en redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y comunicadora compartió una serie de fotografías de la especial jornada vivida en la exclusiva Viña Vik, ubicada en San Vicente de Tagua Tagua, donde recibió la propuesta de matrimonio.

En las imágenes se puede ver a la pareja abrazándose en medio del paisaje de la viña, además de posar sonrientes mientras muestran el anillo de compromiso.

“Siiiiii para siempre, mi amor”, escribió Andrade junto a la publicación, confirmando que aceptó la propuesta.





La relación de Camila Andrade y Jorge Yunge

Con sólo 8 meses de relación, Camila Andrade y Jorge Yunge han mostrado públicamente la solidez de su romance, compartiendo viajes y momentos en común a través de redes sociales.

La noticia fue celebrada por sus seguidores, quienes rápidamente llenaron la publicación de mensajes de felicitaciones y buenos deseos para esta nueva etapa.

Este romance comenzó meses después del mediático término de la ex Miss Mundo Chile con el animador Francisco Kaminski.

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