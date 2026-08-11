Spotify anuncia “AI Persona”: Revelará identidades de artistas que sean generados por IA

La compañía sueca no solo “acusará” a los perfiles que ocupen inteligencia artificial en su contenido, sino que los penalizará al no incluirlos en sus algoritmos y recomendaciones.

Este martes, Spotify anunció una nueva herramienta llamada AI Persona, que permitirá identificar con claridad cuando un perfil dentro de la plataforma sea generado por inteligencia artificial y no represente a un artista real.

La insignia funcionará como una etiqueta que estará presente en la aplicación móvil, los resultados de búsqueda y las listas de reproducción, y comenzará a ser visible a partir de mediados de septiembre.

“Los oyentes nos han expresado claramente que no les gusta ver un perfil de artista que parezca humano, solo para descubrir que la personalidad es generada por IA”, expresó la compañía en un comunicado.

Si bien creemos que todos los artistas tienen libertad creativa para decidir cómo se presentan, agregaron, la programación de Spotify “se centra en impulsar la música de artistas auténticos” que están construyendo sus carreras musicales.





En ese sentido, aunque la plataforma habilitó una opción de “declaración voluntaria” para los creadores, aclararon que la autorregulación no bastará y que revisará e impondrá la etiqueta de oficio en los casos que lo ameriten.

Además, adelantaron que integrarán una función para que los propios usuarios puedan denunciar perfiles sospechosos. “La verdadera conexión entre artista y fan solo puede construirse sobre una base de confianza y autenticidad“, recalcó la empresa.

Spotify penalizará a los perfiles con IA

Pero eso no es todo: Spotify también adelantó que no incluirá a Personas creadas por IA en sus recomendaciones editoriales ni algorítimos.

“Esto significa que no verás música de Personas creadas por IA en tus recomendaciones personalizadas, a menos que las sigas, por ejemplo“, declaró la compañía sueca.

Asimismo, ajustaron sus algoritmos para destacar a artistas humanos auténticos y, basándose en las señales disponibles, manifestaron su esfuerzo por “no incluir spam, contenido de mala calidad o de baja calidad” en sus recomendaciones.

Las primeras etiquetas de perfiles con IA, según informaron, comenzará con los artistas que “hayan alcanzado ciertos umbrales de audiencia”, por lo que las etiquetas “abarcarán la gran mayoría” de los perfiles de artistas que visitan los usuarios.