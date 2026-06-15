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Elige con IA las rutas más seguras: Así es Mi Patente, la app que alerta encerronas y portonazos en tiempo real

La plataforma es optimizada por una inteligencia artificial entrenada que, con la información de usuarios y sitios de internet, la mantiene con las últimas novedades.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Entre las más descargadas del país se encuentra la aplicación Mi Patente, que busca mantener informados en tiempo real a los conductores sobre sucesos peligrosos como robos, portonazos, encerronas o accidentes.

La aplicación presenta la particularidad de que deja, de forma rápida y fácil, introducir y ver alertas en el mapa para notificar al resto de usuarios sobre un robo, portonazo, encerrona o accidente (ya sea sufrido por el propio individuo o por un tercero).

Además, mediante avisos y zonas de peligro, alerta los lugares exactos donde se debe tener mayor precaución al manejar, ocupando datos de la comunidad para trazar rutas seguras que buscan evitar esos lugares conflictivos o peligrosos.

Mi Patente es optimizada y actualizada continuamente por una Inteligencia Artificial entrenada que, con la información de los usuarios y de los diferentes portales de noticias, mantiene la aplicación con las últimas novedades.

Así funciona la aplicación Mi Patente:

A continuación, el detalle de todas las herramientas y funciones que ofrece Mi Patente, que ya se puede descargar de forma grauita en sistema iOS y en Google Play.

Página de inicio de Mi Patente

Así es la página de inicio, donde tendrás a disposición las distintas funciones de la aplicación.

Alertas geolocalizadas de robos y encerronas

En la sección de Alertas podrás observar advertencias geolocalizadas de robos, portonazos y otros acontecimientos que podrían alterar su ruta.

Mapa con geolocalización de robos y “zonas de riesgo”

Si alejas el mapa, aparecerán círculos naranjos y rojos de distinto tamaño: los primeros hacen alusión a una zona de riesgo “medio”, mientras que la segunda a una zona de riesgo “alto”, esto, a partir de la información de robos y delitos publicada por otros usuarios.

Zona de riesgo advierte días y horas con más ilícitos

En línea de lo anterior, si presionas sobre uno de estos círculos, aparecerá en detalle la información sobre los días y horas con mayor cantidad de ilícitos, según la información reportada por usuarios.

Puedes reportar delitos o accidentes en ruta

La aplicación ofrece la opción de publicar una advertencia si fuiste víctima de un delito, o si viste un accidente en la ruta.

Crea tu ruta con Inteligencia Artificial

Finalmente, la aplicación también crea tu propia ruta para llegar a tu destino: puedes elegir la opción más segura, más rápida o más corta.

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