Elige con IA las rutas más seguras: Así es Mi Patente, la app que alerta encerronas y portonazos en tiempo real

La plataforma es optimizada por una inteligencia artificial entrenada que, con la información de usuarios y sitios de internet, la mantiene con las últimas novedades.

Entre las más descargadas del país se encuentra la aplicación Mi Patente, que busca mantener informados en tiempo real a los conductores sobre sucesos peligrosos como robos, portonazos, encerronas o accidentes.

La aplicación presenta la particularidad de que deja, de forma rápida y fácil, introducir y ver alertas en el mapa para notificar al resto de usuarios sobre un robo, portonazo, encerrona o accidente (ya sea sufrido por el propio individuo o por un tercero).

Además, mediante avisos y zonas de peligro, alerta los lugares exactos donde se debe tener mayor precaución al manejar, ocupando datos de la comunidad para trazar rutas seguras que buscan evitar esos lugares conflictivos o peligrosos.

Mi Patente es optimizada y actualizada continuamente por una Inteligencia Artificial entrenada que, con la información de los usuarios y de los diferentes portales de noticias, mantiene la aplicación con las últimas novedades.

Así funciona la aplicación Mi Patente:

A continuación, el detalle de todas las herramientas y funciones que ofrece Mi Patente, que ya se puede descargar de forma grauita en sistema iOS y en Google Play.

Página de inicio de Mi Patente

Así es la página de inicio, donde tendrás a disposición las distintas funciones de la aplicación.

Alertas geolocalizadas de robos y encerronas

En la sección de Alertas podrás observar advertencias geolocalizadas de robos, portonazos y otros acontecimientos que podrían alterar su ruta.

Mapa con geolocalización de robos y “zonas de riesgo”

Si alejas el mapa, aparecerán círculos naranjos y rojos de distinto tamaño: los primeros hacen alusión a una zona de riesgo “medio”, mientras que la segunda a una zona de riesgo “alto”, esto, a partir de la información de robos y delitos publicada por otros usuarios.

Zona de riesgo advierte días y horas con más ilícitos

En línea de lo anterior, si presionas sobre uno de estos círculos, aparecerá en detalle la información sobre los días y horas con mayor cantidad de ilícitos, según la información reportada por usuarios.

Puedes reportar delitos o accidentes en ruta

La aplicación ofrece la opción de publicar una advertencia si fuiste víctima de un delito, o si viste un accidente en la ruta.

Crea tu ruta con Inteligencia Artificial

Finalmente, la aplicación también crea tu propia ruta para llegar a tu destino: puedes elegir la opción más segura, más rápida o más corta.