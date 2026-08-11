El último registro de Anne Gray antes del crimen: Comparten foto de excursión en Valle del Elqui

La agrupación de senderismo Esencia en Ruta recordó a la ciudadana estadounidense asesinada en Vicuña con una emotiva publicación. “Hoy el corazón de nuestra comunidad llora tu partida”, expresaron.

Mientras la comunidad de Diaguitas continúa conmocionada por el asesinato de Anne Gray, durante las últimas horas se viralizó una emotiva publicación que muestra uno de los últimos registros de la mujer estadounidense antes de su muerte.

La imagen fue compartida por la agrupación Esencia en Ruta, comunidad ligada al senderismo y actividades al aire libre en el Valle del Elqui, donde Gray participaba activamente.

Junto a la fotografía, la organización dedicó un sentido mensaje para despedir a quien describieron como una persona querida y cercana dentro del grupo.





La última excursión antes del crimen

La publicación corresponde a una excursión realizada pocos días antes del crimen que terminó con la vida de la mujer de 47 años en la localidad de Diaguitas, comuna de Vicuña.

“Querida Anne”, comienza el mensaje difundido en redes sociales. “Así como en la última ruta juntas del lunes pasado fuiste iluminada por ese rayo de luz, así era como tu sonrisa y linda energía iluminaba todo“, agregaron.

Desde la agrupación también recordaron los distintos espacios que compartieron con la estadounidense durante su estadía en el Valle del Elqui.

“Gracias a la vida por conocerte, gracias a la vida por habitar muchas veces los mismos espacios, en el cerro, en yoga”, expresaron.

Finalmente, dedicaron palabras que reflejan el impacto que ha generado su partida entre quienes la conocieron.

“ Hoy el corazón de nuestra comunidad llora tu partida , eres una de las nuestras y siempre vivirás en nuestros pasos, en nuestras rutas. Hasta siempre, Anne”, concluye la publicación.

Formalización del imputado por crimen de Anne Gray

Durante la jornada de este martes, el Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva de César Rodríguez, ciudadano venezolano de 27 años imputado por el homicidio de Anne Gray. La Fiscalía sostiene que el ataque fue cometido con alevosía y ensañamiento.

Según los antecedentes expuestos en la formalización, la víctima falleció producto de múltiples heridas cortopunzantes. El Ministerio Público atribuye al imputado haber utilizado un cuchillo tipo carnicero y le imputa participación directa en el crimen.

La defensa, en tanto, argumentó que Rodríguez habría sufrido un brote psicótico y sostuvo que no habría estado consciente de sus actos. Incluso, según se expuso en la audiencia, el imputado aseguró haber actuado por un supuesto “llamado de Jesucristo”.

Por lo anterior, se fijó una audiencia para septiembre en la que se revisarán los antecedentes presentados por la defensa sobre una eventual inimputabilidad del acusado.